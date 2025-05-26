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Spor

Victor Osimhen, başkanla bizzat görüştü! Transfer için anlaşma sağlandı

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı Suudi ekibi Al-Hilal ile sık sık anılan başarılı oyuncu için İngiliz basınında çıkan göre başkan ile transfer görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca transferde sona yaklaşıldığı belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Victor Osimhen, başkanla bizzat görüştü! Transfer için anlaşma sağlandı
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Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda kilit rol oynayan Victor Osimhen'in geleceği netleşmeye başladı.

SUUDI ARABİSTAN YOLU GÖZÜKTÜ

Geçtiğimiz günlerde Suudi basınında çıkan haberlerde Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü. İddialar, Avrupa medyasında da karşılık buldu.

"GÖRÜŞMELERDE SONA YAKLAŞILDI"

İngiltere merkezli Sky Sports, bu sabah yayımladığı haberde Osimhen'in Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile görüşmelerde sona yaklaştığını aktardı.

"BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ"

Habere göre Osimhen, Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bire bir görüşme gerçekleştirdi ve transfer olmak istediğini net şekilde ifade etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistle muazzam bir performans sergiledi.

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