Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda kilit rol oynayan Victor Osimhen'in geleceği netleşmeye başladı.
SUUDI ARABİSTAN YOLU GÖZÜKTÜ
Geçtiğimiz günlerde Suudi basınında çıkan haberlerde Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü. İddialar, Avrupa medyasında da karşılık buldu.
"GÖRÜŞMELERDE SONA YAKLAŞILDI"
İngiltere merkezli Sky Sports, bu sabah yayımladığı haberde Osimhen'in Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile görüşmelerde sona yaklaştığını aktardı.
"BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ"
Habere göre Osimhen, Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bire bir görüşme gerçekleştirdi ve transfer olmak istediğini net şekilde ifade etti.
3 YILLIK SÖZLEŞME BEKLENİYOR
Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
GÖZ KAMAŞTIRDI
Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistle muazzam bir performans sergiledi.