Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda kilit rol oynayan Victor Osimhen'in geleceği netleşmeye başladı.

SUUDI ARABİSTAN YOLU GÖZÜKTÜ

Geçtiğimiz günlerde Suudi basınında çıkan haberlerde Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü. İddialar, Avrupa medyasında da karşılık buldu.

"GÖRÜŞMELERDE SONA YAKLAŞILDI"

İngiltere merkezli Sky Sports, bu sabah yayımladığı haberde Osimhen'in Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile görüşmelerde sona yaklaştığını aktardı.

"BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ"

Habere göre Osimhen, Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bire bir görüşme gerçekleştirdi ve transfer olmak istediğini net şekilde ifade etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistle muazzam bir performans sergiledi.