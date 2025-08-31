İSTANBUL 35°C / 22°C
31 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Victor Osimhen: Bazı büyük teklifler aldım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2025 Pazar 01:40
Victor Osimhen: Bazı büyük teklifler aldım
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.

"EVİMDEYİM"

Karşılaşma sonrası konuşan yıldız golcü, "Evimdeyim, önümüzdeki yıllarda da burada olacağım. Herkes, burada kalmamı çok istedi ve ben de çok istedim. Burada gollerime devam etmek de çok güzel." dedi.

TRANSFER İTİRAFI

Sözlerine devam eden Osimhen, "Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor.

Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum." sözlerini sarf etti.

Son olarak Nijeryalı golcü, "Çok çalışmamız ve savaşmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağımıza inanıyorum. Zor bir kura diyebilirim. Bütün kulvarlarda finale gitmek istiyoruz. Bu amaçlar için her şeyi yapacağız." dedi.

Popüler Haberler
