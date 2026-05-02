  • Victor Osimhen: Bu maça takılıp kalmamalıyız
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen, değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 22:51
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Samsunspor maçının ardından konuştu.

Osimhen, "Kolay olmayacağını biliyorduk. Zorlu rakip olacağını biliyorduk. Burada şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağının farkındaydık. Biz de iyi oynamadık. Evimizdeki maçta kazanıp şampiyonluğumuz ilan edeceğiz. Taraftara da özür diliyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, yanımızdaydılar. Önümüze bakacağız." dedi.

Sözlerin devam eden Nijeryalı golcü, "Rakibimize karşı inanılmaz bir maç çıkardık. Şampiyonluğu getiren maçtı. Bu maça da iyi hazırlanmıştık. Takılıp kalmayalım bu maça. Devam etmeliyiz. Evde kazanıp şampiyonluğu ilan etmeliyiz. Hiçbir şey değişmedi. Takım her şeyini verecek. Önümüzdeki maça odaklanacağız." diye konuştu.

Osimhen, "Bu işler zor, kamera karşısına oyuncu olarak çıkmak zor. Geçen hafta güzel bir kutlama yaptık. Bu hafta taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Her oyuncunun kamera karşısına çıkması zor. Olan oldu. Gelecek hafta kritik bir maça çıkacağız. Ufak bir engeldi bu maç. Gelecek haftaya odaklanacağız." sözlerini sarf etti.

