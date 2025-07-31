Victor Osimhen: Büyük başarılara imza atacağız

Galatasaray'a bonservisiyle birlikte transfer olan Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Osimhen, "Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Victor Osimhen, "Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Pozitif bir takıma sahibiz. Benim kalitemi de biliyorsunuz. Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız. Sadece lig ve kupada değil Şampiyonlar Ligi'nde de her şeyimizi vereceğiz" dedi.

Osimhen sözlerinin devamında; "Açıkçası gördüğüm ilgiyi beklemiyordum, beklediğimin ötesinde bir karşılama oldu. Almanya'da Galatasaray taraftarı yanımdaydı. Ben buraya ilk geldiğim zaman, buraya gelmemin nedeni kendimi mutlu hissetmemdi. Önümüzdeki maçlarda taraftar için mücadele etmeye devam edeceğim. Benim burada olmam için başkan ve yöneticiler çok mücadele verdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Türkiye'nin çok yerini gezdik son dönemde. En ücra köşede bile 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye soruyorlardı. Bu kadar ilgiyi çektiği için Osimhen bunu hak etmişti. Bu sevgiye karşılık olarak biz yönetim olarak kendisini Galatasaray'a kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.

Başkan Özbek, "Muazzam bir sevgi seli var. Buna layık bir oyuncu. Önümüzdeki senelerde en iyisini yapacağından eminim. Kendisine hoş geldin diyorum. Galatasaray'da mutlu sezonlar diliyorum kendisine. Taraftarın beklentisi büyük, o da farkında. Yönetim olarak biz taraftarın beklentisine cevap verdiğimiz için mutluyuz. Sezona az kaldı. Bu seneki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon yaşamak. Hem Victor'a hem tüm oyuncularımıza başarılı bir lig başarılı bir Şampiyon Ligi diliyorum. Victor, Galatasaray'a kutlu olsun" dedi.