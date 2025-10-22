İSTANBUL 21°C / 16°C
22 Ekim 2025 Çarşamba
Spor

Victor Osimhen: Çok önemli bir galibiyet aldık

Galatasaray'da attığı 2 golle Bodo/Glimt galibiyetinin baş mimarı olan yıldız futbolcu Victor Osimhen maç sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

22 Ekim 2025 Çarşamba 22:20
Victor Osimhen: Çok önemli bir galibiyet aldık
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada iki gol ve iyi oyunuyla maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen, galibiyetin ardından konuştu.

"REKORLARI TEK KIRMIYORUM"

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Osimhen, "Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞIMA KAZANMADIM"

Maçın oyuncusu seçilmesi hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Takım arkadaşlarım sayesinde kazandım iki maçtır, tek başıma kazanmadım. Başka arkadaşlarımın da kazanmasını isterim. Takıma gollerimle, asistlerimle yardımcı olmak istiyorum, bunlar olmazsa mücadelemle yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığında da çok mutlu olacağım." sözlerini sarf etti.

