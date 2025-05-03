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Spor

Victor Osimhen: Daha önce böyle bir şey görmedim

Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, sahalarında Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 21:45 - Güncelleme:
Victor Osimhen: Daha önce böyle bir şey görmedim
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Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, sahalarında Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇIN FİNAL OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Osimhen, "Takımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maçın final olduğunu biliyorduk. 2-3 gol atarak kazanmak önemli ama daha fazlasını da istemek gerekiyor. İyi sonuç aldık bugün. Bu galibiyet çok önemliydi 5. yıldız yolunda. Çok iyi bir maç çıkardık. Üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor." dedi

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNUYORUM"

Nijeryalı futbolcu, kariyer rekoru için, "Bence tabii ki ilk sezonda rekor kırmak önemli. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, Türkiye'nin en büyüğü. Takım arkadaşlarıma, kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Gol atmak dışında takıma yardım etmeyi seviyorum. Fırsatları da gole çevirince mutlu oluyorum. Önemli olan Osimhen değil, takım burada. Teknik ekibe de tekrar ve tekrar teşekkür etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY'A GELENE KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM"

Osimhen, çocukların kendisine olan sevgisi için, "Doğrusu çok güzel bir his. İlham olmak ve o maskeleri için Tanrı'ya şükrediyorum. Galatasaray'a gelene kadar böyle bir şey görmemiştim. Ben de buna devam edeceğim. Beni tanıdıkları şekilde devam etmem istiyorum. Çok mutlu ediyor bu beni." açıklamasını yaptı.

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