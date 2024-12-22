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Spor

Victor Osimhen: En önemli maçlarımızdan biriydi

Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettiği maçta 2 kez ağları havalandıran Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2024 Pazar 18:55 - Güncelleme:
Victor Osimhen: En önemli maçlarımızdan biriydi
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Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettiği maçta 2 kez ağları havalandıran Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİ MAÇLARIMIZDAN BİRİYDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Osimhen, "Bu en önemli maçlarımızdan biriydi sezon için, puan farkını açtık. 3 puandan ötürü takımımızı tebrik ediyorum. Kayserispor'un hücum oyuncuları tehlikeliydi, onlara karşı kazanmak önemliydi. 2 gol attığım için mutluyum. İlk yarıyı kazanarak bitirdik. Momentumu korumak önemliydi." dedi.

"BU BÜYÜK KULÜBÜN BİR PARÇASI OLABİLMEK..."

Galatasaray'a çok kolay adapte olduğunu söyleyen yıldız golcü, "Bence bu takıma gelip de, bu büyük kulübün bir parçası olmak çok önemliydi. Beni evimde hissettirdiler. Barış, Yunus, Gabi, Dries ile çok kolay adapte oldum. Onların oyununu hızlıca öğrendim. Yardımcı olabilmek beni mutlu etti. Avrupa'da namağlubuz. Adım adım gitmeliyiz. Süper Lig'de de yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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