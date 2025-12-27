İSTANBUL 6°C / 4°C
  • Spor
  • Victor Osimhen fırtınası Avrupa'yı sardı! Dünya devleri harekete geçti
Spor

Victor Osimhen fırtınası Avrupa'yı sardı! Dünya devleri harekete geçti

Galatasaray'da durdurulamaz bir performans sergileyen Victor Osimhen, Avrupa devlerini yeniden harekete geçirdi. PSG ve Barcelona, Nijeryalı yıldız için kolları sıvadı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 08:02
Victor Osimhen fırtınası Avrupa'yı sardı! Dünya devleri harekete geçti
ABONE OL

Sezon başında 75 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Victor Osimhen, gösterdiği harika performansla Avrupa devlerini peşinde koşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Nijeryalı yıldızın transferine kesin bir dille karşı çıkan PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Osimhen'in G.Saray'daki durdurulamaz formu sonrası geri adım attı. Fransız basınına göre; İspanyol teknik adamın bu "stratejik hatası" PSG yönetimine tam 150 milyon euroya mal olabilir. Takımın gol yollarındaki kısırlığı sonrası Enrique'nin, yönetime "Osimhen için her türlü fedakarlık yapılsın" raporu verdiği iddia ediliyor.

BARÇA'NIN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Katalan devi Barcelona da Osimhen'i yakından takip eden kulüpler arasında. Sportif Direktör Deco, 37 yaşına merdiven dayayan Lewandowski'nin halefini ararken 6 kişilik bir liste oluşturdu. Osimhen bu listede parlasa da, Barcelona'nın ekonomik darboğazı ve oyuncunun yüksek maliyeti bu aşkın önündeki en büyük engel. Barça'nın daha "ekonomik" bir çözüm olarak Levante'nin 22 yaşındaki forveti Etta Eyong'a (30 milyon euro serbest kalma maddesi) yöneldiği iddia ediliyor.

RAKAMLARA İNANAMAYACAKSINIZ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Abdullah Kavukcu, transfer piyasasındaki dengelerin tamamen değiştiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Victor Osimhen'i 75 milyon euroya aldık ama bugün o rakama alma şansınız yok. Yarın bir futbolcumuza gelecek teklifi duyduğunuzda rakamlara inanmayacaksınız. Artık Suudi Arabistan ve ABD'de transfer politikaları değişti, bonservisler uçtu. Şu an dünya çapında bize gelmek isteyen çok isim var."

