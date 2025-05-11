Victor Osimhen: Galatasaray gibi bitirelim

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Osimhen, "Büyük bir adım daha. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum!!!! Galatasaray taraftarlarına; enerjiniz bize güç veriyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Az kaldı, lig şampiyonluğu parmaklarımızın ucunda.

Dans ayakkabılarını hazırlamaya başlama zamanı! Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak Çarşamba günü. Türkiye Kupası finali. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim: gurur, tutku ve kupalarla." ifadelerini kullandı.