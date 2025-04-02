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Spor

Victor Osimhen: Galatasaray için elimden geleni yapacağım

Galatasaray'da attığı 2 golle Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyetin baş mimarı olan Victor Osimhen karşılaşma sonrası konuştu.

Haber Merkezi2 Nisan 2025 Çarşamba 23:52 - Güncelleme:
Victor Osimhen: Galatasaray için elimden geleni yapacağım
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek tur atlamasının ardından Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Victor Osimhen "Öncelikle Fenerbahçe maçlarının yüksek şiddetli, zorlu maçlar olduğunu biliyoruz. Son düdüğe kadar odaklanmak gerekiyor. İyimserdik gelirken, geçen maçta taraftarımızı mutsuz etmiştik. Onu telafi etmek için kazanmamız gerekiyordu. Önümüze bakacağız. Maç maç gideceğiz." dedi.

Victor Osimhen ayrıca "Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Takım arkadaşlarım olmasa o golleri atamazdım. Galatasaray taraftarlarına bana karşı gösterdiği sevgiye karşılık vermek istiyorum. Galatasaray için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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