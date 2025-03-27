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Spor

Victor Osimhen Galatasaray'a verdiği sözü tuttu! Kararını nisan sonunda verecek

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili birçok transfer haberi ortaya atılmıştı. Transferinde önemli rol oynayan menajer George Gardi 'Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda. Geleceği ile ilgili daha sonra kararını verecek.” dedi. İşte detaylar...

AKŞAM27 Mart 2025 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
Victor Osimhen Galatasaray'a verdiği sözü tuttu! Kararını nisan sonunda verecek
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Galatasaray'ın sezon başında büyük bir sansasyon ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in transferinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi, İtalyan basınına konuştu. Nijeryalı futbolcunun Sarı-Kırmızılılar'la yaptığı görüşme süreci ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gardi, Osimhen'in henüz transfer konusunda karar vermediğini belirtti. İtalyan menajer, "Oyuncu geleceğiyle ilgili kararını sonra verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'A VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

26 yaşındaki başarılı oyuncunun İstanbul'u çok sevdiğini belirten Gardi, "İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Victor Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti, İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi" dedi. Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıktı. Bu müsabakalarda toplam 26 gol atan yıldız golcü, 5 kez de asist yaptı.

NİSAN AYI SONUNDA NETLEŞECEK

Osimhen'in kariyeriyle ilgili kararını nisan ayının sonunda vermesi bekleniyor. Daha önce birçok kez transfer söylentileriyle ilgili gelen sorulara "Şu anda şampiyonluğa" odaklandım minvalinde ifadelerle yanıt veren Nijeryalı golcü, birçok Avrupa devinin radarında. Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran süper star, Galatasaray Yönetimi ile görüştükten sonra net kararını verecek. Manchester United, Arsenal, Liverpool, Barcelona, Nottingham Forest, Chelsea ve Juventus gibi takımları peşine takan Osimhen, kariyeri açısında kritik bir karar aşamasında.

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