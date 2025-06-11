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Spor

Victor Osimhen Galatasaray'a yakın! İtalyan basını duyurdu

Napoli'nin satış listesinde yer alan Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş teklifine rağmen Avrupa'da kalmayı tercih etti. Galatasaray'da kalmaya sıcak bakan Nijeryalı yıldız, Arsenal'in ilgisiyle de transfer sürecinde dikkat çekiyor.

Akşam11 Haziran 2025 Çarşamba 08:26 - Güncelleme:
Victor Osimhen Galatasaray'a yakın! İtalyan basını duyurdu
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Victor Osimhen'in sezon bitimiyle başlayan transfer süreci hala devam ediyor. Birçok kez AlHilal'le anlaştığı iddia edilen Nijeryalı yıldız, henüz bir takıma 'evet' demiş değil. İtalya basını konuyla ilgili 2 ihtimal ortaya koydu. Napolita.İt adlı haber sitesi, yıldız oyuncunun Galatasaray'da kalmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Napoli, Osimhen'i satmak istiyor. Nijeryalı, Arabistan'a gitmeye yakındı ancak son anda vazgeçti. 26 yaşındaki golcü, yıllık 40 milyon euroluk maaş teklifini geri çevirdi. Futbolcunun motivasyonu sadece para değil.

TÜRKİYE'DE YENİDEN DOĞDU

Osimhen, Avrupa futbolunda kariyerine devam etmek istiyor. Sezonu 37 golle tamamlayan başarılı futbolcu, yeniden doğduğu Galatasaray'da kalmaya da sıcak. SarıKırmızılılar, 75 milyon euroyu ödemeye hazır. Nijeryalı forvet de burada kalırsa senelik 16 milyon euro garanti ücret kazanacak. Bu rakama çeşitli bonuslar da eklenebilir. Görünen o ki transferde Galatasaray'ın başarılı olma ihtimali gittikçe artıyor." Onefootball ise oyuncunun Al-Hilal'i reddetmesinin sebebini şöyle açıkladı: "Arsenal'ın ilgisi, Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirmesine neden oldu.

BİRÇOK TAKIM HÂLÂ PEŞİNDE

Gücü, hızı ve bitiricilik yeteneğiyle tanınan Osimhen, sıklıkla gollerin birincil kaynağı olarak görevlendirildi ve bu rolde sürekli olarak başarılı oldu. Nijeryalı futbolcu, Arsenal da dahil olmak üzere önde gelen Avrupa takımlarının devam eden ilgisinden etkilendi ve sonunda Avrupa futbol manzarasında kalmaya karar verdi. Suudi Pro Ligi son aylarda birçok yüksek profilli oyuncuyu kendine çekti, bunların çoğu en üst seviyede rekabete devam etmek yerine finansal teşvikleri seçti. Osimhen'in böyle bir teklifi reddetme kararı, üst düzey Avrupa müsabakalarında yarışmaya devam etme hırsını vurguluyor."

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