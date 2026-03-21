  • Victor Osimhen, Galatasaray'ı anlattı! ''Kulüp bana ait gibi''
Spor

Victor Osimhen, Galatasaray'ı anlattı! ''Kulüp bana ait gibi''

Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Victor Osimhen, Nijerya basınına özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların kendisi için bir kulüpten daha fazlası olduğunu belirten Osimhen, 'Kulüp bana ait gibi.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Victor Osimhen, Galatasaray'ı anlattı! ''Kulüp bana ait gibi''
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da bir yayıncıya açıklamalarda bulundu.

İşte Osimhen'in sözleri...

"İLHAMIM DROGBA'DAN"

"Futbol açısından baktığında, herkes bilir ki ilhamımı Didier Drogba'dan alıyorum."

"DAHA KÖTÜLERİNİ YAŞADIM"

"Kolundaki kırık hakkında: "Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım."

"BU BİR KADER"

"Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun... özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun."

"GERÇEK SEVGİYİ GÖRDÜM"

"Ve açıkçası, daha önce yaşamadığım şeyleri orada yaşadım gerçek sevgi. Futbolda oyunculara her zaman bu sevgi gösterilmez ama o kulüpte, hem kulüp içinde hem de dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan bunu hissettim."

"KULÜP BANA AİT GİBİ!"

"Ben kulübe ait olmaktan çok, kulüp bana ait gibi."

"KIZIM BİLE ÇOK İYİ YAPIYOR"

"Bizim bir geleneğimiz var... Her maçtan sonra ellerimizi kaldırır, üç kez aynı hareketi yapıyoruz. Buna üçlü diyoruz. Benim kızım bile bunu çok iyi yapıyor."

"BÖYLE BİR SEVGİ..."

"Gerçekten bu, bir futbolcunun hayatında her zaman yaşayabileceği bir şey değil. Bazı oyuncular 10-20 yıl oynar ama böyle bir sevgi ve bağlılık hissini hiç yaşayamaz."

"KONATE BANA MESAJ ATTI"

Osimhen, kolunun kırılmasının ardından Liverpool oyuncularının kendisine mesaj attığını açıkladı: "Sonra bana gelip ulaştılar. Bu şeyin ciddi olduğunu bilmiyormuş. (Konate) bana Instagram'dan mesaj attı. Bana zarar veremek istememiş. Önceki sakatlıklarıma kıyasla bu hiçbir şey."

"DENEDİM AMA OLMADI"

"Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı."

