G.Saray, kiralık aşkı Osimhen'e kavuştu. Rekor bedelle Napoli'den transfer edilen golcü, dün akşam saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. Wolfsburg Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarların sevgisiyle uğurlanan Nijeryalı, İstanbul'da daha büyük bir coşkuyla karşılandı. Sporseverlerle buluşarak üçlü çektiren Victor, "Açıkçası bunu tarif edecek kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Yani, kalabalığa bakın, Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası. Geri dönebildiğim için çok mutluyum. Kendimi güvende hissettiğim, evim gibi hissettiğim yere dönmek harika.

DÖNMEK İÇİN MÜCADELE ETTİM

Bana sorarsanız, G.Saray taraftarı dünyanın en iyisi. Yani sadece bir oyuncuyu görmek için gelen kalabalığa bakın. Bu, bana duydukları sevginin büyüklüğünü gösteriyor. Ve ben de bu yeni sezonda, takım arkadaşlarımla birlikte başarıya ulaşmak için her şeyimi vermeye hazırım. Bu kulüple, bu şehirle ve bu insanlarla derin bir bağım var. Bu yüzden buraya dönmek için bu kadar çok mücadele ettim. Bu duyguyu yaşamaya devam ediyorum. Hem kendim için hem de taraftarlar için en iyisini yapmak istiyorum. Ve gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi en iyi şekilde ifade edebildiğim yerdeyim. Çok sevdiğim G.Saray'dayım. Taraftarları çok seviyorum" dedi.

OCAK AYINDA BU İŞE BAŞLADIK

G.Saray, Osimhen için Napoli'ye 75+5 milyon euro ödeme yapacak. Bu rakamın 40 milyon euroluk kısmı peşin olarak gönderilecek. Kalan 35 milyon euro ise 1 yıl içerisinde 2 taksit halinde Cim-Bom'un kasasından çıkacak. Osimhen'in transfer sürecini yöneten Abdullah Kavukcu, "Biz başkanımızla bu işe Ocak ayında başladık. Herkes bize 'PR yapıyorsunuz' dedi. 'Osimhen gelsin, paramız hazır' dedik. Buna da inanmadılar. Hiçbir yeri satmadan biz bu paranın kaynağını çıkardık. Diğer transferler için de taraftarlar bize güvensin" ifadelerini kullandı. Kavukcu, Osimhen'in bugün sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacağını bildirdi.