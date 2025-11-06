Victor Osimhen: Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 3 golle yıldızlaştığı Ajax maçının ardından konuştu.

"MAÇI HAK ETTİK"

Osimhen, "Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

GOL KRALLIĞI

Nijeryalı golcü, "Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum ama bu bir takım mücadelesi. Onların destekleriyle birlikte bunun için mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.

İLK KEZ HAT-TRICK

Osimhen, Ajax deplasmanında 3 kez gol sevinci yaşadı ve Avrupa'da ilk kez hat-trick yaptı.

YİNE MAÇIN OYUNCUSU

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçında forma giymeyen Osimhen, daha sonra oynanan; Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında maçın oyuncusu seçildi.