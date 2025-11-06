İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1358
  • EURO
    48,5714
  • ALTIN
    5374.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Osimhen: Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum
Spor

Victor Osimhen: Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum

Galatasaray'da attığı 3 golle takımını Ajax deplasmanında zafere taşıyan Victor Osimhen karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi6 Kasım 2025 Perşembe 01:23 - Güncelleme:
Victor Osimhen: Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 3 golle yıldızlaştığı Ajax maçının ardından konuştu.

"MAÇI HAK ETTİK"

Osimhen, "Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

GOL KRALLIĞI

Nijeryalı golcü, "Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum ama bu bir takım mücadelesi. Onların destekleriyle birlikte bunun için mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.

İLK KEZ HAT-TRICK

Osimhen, Ajax deplasmanında 3 kez gol sevinci yaşadı ve Avrupa'da ilk kez hat-trick yaptı.

YİNE MAÇIN OYUNCUSU

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçında forma giymeyen Osimhen, daha sonra oynanan; Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında maçın oyuncusu seçildi.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.