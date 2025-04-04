Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet gollerini atan Victor Osimhen, Avrupa'da da gündem olmaya devam ediyor. İspanyol haber sitesi Dailysports "Muhteşem Osimhen son 7 maçta 11 gol kaydetti" manşetini attı. Haberin detayında ise şu ifadelere yer verildi: "Osimhen, Türkiye'deki etkileyici futbolunu sergilemeye devam ediyor. Fenerbahçe derbisinde 17 dakikada 2 gol attı." Footboom adlı internet sitesi de yaptığı haberde Osimhen'in derbideki muhteşem performansına dikkat çekti. Yapılan haberin detayında "Osimhen, zorlu derbide muhteşem bir performansla göz kamaştırdı. Nijeryalı forvet kısa süre içinde attığı iki golle takımını yarı finale taşıdı. Osimhen, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki başarılı forvet, bu sezon 32. maçında 28 kez ağları sarsmasını bildi. 5 de asisti bulunan Nijeryalı 33 gole direkt katkı verdi.

JUVENTUS'U GERİ ÇEVİRDİ

JuveFC'nin haberine göre; Osimhen, temsilcileriyle yaptığı toplantıda Juventus'un teklifini reddetti. Osimhen ile Arsenal, Manchester United ve PSG ile ciddi şekilde ilgileniyor. G.Saray da bu transferi sonlandırmak için sponsor arayışlarını sürdürüyor. Başarılı oyuncunun bu ay içinde kariyeri için bir karar vermesi bekleniyor.

BARCA IDDIASI

Victor Osimhen, G.Saray forması altında gösterdiği performansla Avrupa takımlarının da dikkatini çekmeye devam ediyor. İspanyol devi Barcelona'nın yeni sezon golcü listesinde Nijeryalı forvetin ön sıraya çıktığı iddia edildi. Uzun bir dönem maddi sıkıntılar yaşayan Barcelona'nın 75 milyon euroluk bonservis sorunu çözmesi için bir sponsor arayışı içerisinde olduğu belirtildi.