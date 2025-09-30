İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Victor Osimhen golünü attı! Tarihe geçmeyi başardı

Galatasaray, Liverpool karşısında 15. dakikada penaltı kazandı. Galatasaray'da penaltıyı kullanan Osimhen, topu ağlara gönderdi. Yıldız futbolcu attığı bu golle tarihe geçti.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 22:24
Victor Osimhen golünü attı! Tarihe geçmeyi başardı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool ile karşılaşan Galatasaray, 15. dakikada dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Clement Turpin, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, 16. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Osimhen, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Osimhen, bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.

