UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'da tribünler, maç öncesi Nijeryalı forvet Victor Osimhen için özel bir pankart hazırladı. Açılan pankartın ardından yıldız oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

Victor Osimhen için hazırlanan pankart, dış basında da geniş yankı uyandırdı.

"NEDEN BU KADAR SEVİLDİĞİNİ ANLAMAK ÇOK KOLAY"

Guardian: "Eski Napoli forveti, ev sahibi taraftarların büyük favorisiydi; bunu maç öncesi annesini onurlandıran bir pankart ile gösterdiler. Annesi, Osimhen henüz çocukken vefat etmişti. Neden bu kadar sevildiğini anlamak çok kolay. Dünyada çok az santrfor onun kadar komple bir yetenek setine sahip."

talkSPORT: "Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına hazırlanırken Rams Park'ta dev bir pankart açıldı. Pankartta Osimhen, annesi ve çocukları yan yana yer alıyordu; annesi gülümseyerek onlara bakıyordu ve üzerinde şu yazı vardı: "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir." Annesi Christiana, Osimhen sadece 3 yaşındayken vefat etti. Pankartı gören Osimhen'in yüzü hemen kameralara yansıdı. Yüzünde gözyaşları görünüyordu."

"BU İNANILMAZ SAYGI DURUŞU"

AS: "Bu inanılmaz saygı duruşu, kahramanlarını onurlandıran taraftarların jesti Osimhen'in gözlerini doldurdu. Ancak gözyaşlarını silip maçın hemen başında etki yarattı. Juventus'a karşı play-off ikinci maçında uzatmalarda attığı golün ardından, bu sefer Liverpool karşısında Mario Lemina'ya asist yaparak Galatasaray'ı öne geçirdi."

Sport Bible: Salı gecesi Rams Park'ta maçın başlamasına dakikalar kala Galatasaray taraftarları, Osimhen ve vefat eden annesinin portresinin yer aldığı dev bir pankart açtı. Pankartta şu motto yer alıyordu: "We are family and family is everything" (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir). 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, takım arkadaşları Mario Lemina ve Gabriel Sara ile yan yana dizilirken duygularına hakim olamadı; orta saha oyuncusu Lucas Torreira tarafından teselli edildiği ve rakip oyuncularla el sıkışmadan önce gözyaşları içinde olduğu görüldü."

"BU JEST TARAFTARLARIN OSIMHEN'E DUYDUĞU HAYRANLIĞI VURGULUYOR"

Peoples Gazette: "Galatasaray'ın Salı günü Liverpool ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, taraftarların oyuncunun, kızının ve merhum annesinin resimlerini taşıyan bir pankart sergilemesi üzerine Victor Osimhen gözyaşlarına boğulmak üzereydi."

Africa Top Sports: "Türk devinin taraftarları, maç öncesi dev bir pankart açarak Nijerya Milli Takımı forvetine saygı gösterdi. Bu jest, taraftarların forvete duyduğu derin hayranlığı vurguluyordu; Osimhen bu sezon Galatasaray'ın hücum hattında kilit rol oynuyor. Stadyumdaki birçok taraftar için bu maç öncesi duygusal an, futbolun oyuncular ve taraftarlar arasında güçlü bağlar kurma gücünü hatırlattı. Osimhen'in tepkisi, bu jestin onun için ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyordu. Bu güçlü jest, Osimhen'in kalbini derinden etkiledi. Tribünlere bakarken görünür şekilde duygulanan Osimhen, gözyaşlarını silerken görüldü; Galatasaray taraftarlarının gösterdiği sevgi ve takdir karşısında tamamen etkilenmişti."

"KARŞILAŞMANIN EN DİKKAT ÇEKİCİ ANI"

Foot Africa: "Victor Osimhen, İstanbul'da Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında duygusal bir gece geçirdi. Maç başlamadan önce Türk taraftarlar, Victor Osimhen ve vefat etmiş annesine ithaf ettikleri pankart ile saygı gösterdi. Pankartta şu mesaj yer alıyordu: "We are family, and family is everything." (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir.) Nijeryalı forvet, bu jest karşısında derin duygulara kapıldı ve gözyaşlarını tutamadı."

Daily Trust: "Karşılaşmanın en dikkat çekici anı, maç başlamadan önce ev sahibi taraftarların Victor Osimhen ve vefat etmiş annesine ithaf ettiği büyük pankart (tifo) oldu. Osimhen, bu jest karşısında gözyaşlarına boğuldu ve taraftarlara teşekkür etmek için yanlarına gitti."