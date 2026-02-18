Victor Osimhen: Haftaya yine aynı şekilde oynayacağız

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Juventus galibiyetini değerlendiren Osimhen "Takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyum. Hocamızın planı işe yaradı, haftaya yine aynı şekilde oynayacağız. Burada bitmiyor gelecek hafta devam edeceğiz. Kolay bir maç olmayacak ama avantajımız var. Çok önemli bir zafer. Taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İleride yaptığı pres ile ilgili sorular üzerine Osimhen "Presim mi? Benim için normal. Yani takım için savaşmaya, çok sıkı çalışmaya çalışıyorum. Ve şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum. Pres yapmamla birlikte çok fazla asist yaptım, bunun da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Daha çok Gabriel Sara gibi görünmeye başladım (Gülerek). Ama evet, genel olarak galibiyetten gerçekten çok mutluyum ve çok ama çok memnunum." ifadelerini kullandı.