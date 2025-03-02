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Spor

Victor Osimhen: Hepimizin uyanması lazım

Galatasaraylı Victor Osimhen, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi2 Mart 2025 Pazar 18:47 - Güncelleme:
Victor Osimhen: Hepimizin uyanması lazım
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Galatasaraylı Victor Osimhen, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelede 2 gol atan Osimhen, "Hayal kırıklığı... Takım arkadaşlarımın eforundan gurur duyuyorum. Burası zor bir lig. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"

Nijeryalı golcü, "Takımı ve arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi yapmak istiyorum, onlara destek olmak istiyorum. Takımda herkes bu düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarla birlik hissediyoruz. Bazen gol atamasam bile savunmaya yardım etmeye çalışıyorum. Her maçı kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük adayız." dedi.

"HEPİMİZ UYANMALIYIZ"

Victor Osimhen, "Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa'da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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