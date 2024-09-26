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Spor

Victor Osimhen: Hissediyorum, golüm çok yakın

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, PAOK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2024 Perşembe 00:40 - Güncelleme:
Victor Osimhen: Hissediyorum, golüm çok yakın
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, PAOK maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

ICARDI & BATSHUAYI SÖZLERİ

Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GOL MÜZİĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın ilk golünde çalan şarkı için konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.

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