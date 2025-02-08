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Spor

Victor Osimhen için çılgın teklif! Tam 80 milyon Euro

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınının duyurduğu habere göre Nijeryalı golcü için 80 milyon Euro'luk teklif yapıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber Merkezi8 Şubat 2025 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
Victor Osimhen için çılgın teklif! Tam 80 milyon Euro
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'in adı transfer dedikodularıyla anılmaya devam ediyor.

Sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini defalarca dile getirse de Napoli, oyuncu için birçok teklif almış durumda.

Calciomercato'da yer alan habere göre kış transfer döneminde Victor Osimhen için Napoli'nin kapısını çalan ekiplerden biri de Al-Ahli oldu.

Suudi Arabistan temsilcisinin Osimhen için fesih bedelinin üzerine çıktığı ve Napoli'ye 80 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Napoli'nin teklifi kabul etmesine karşın Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlama fikrinde ısrarcı olması sebebiyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Haberde Galatasaray'ın da Osimhen transferi için yarışta olduğu ancak 75 milyon euroluk bedelin kulüp için ulaşılmaz durumda olduğundan bahsedildi.

Sezon sonunda Osimhen için masadaki seçeneklerin Manchester United, Juventus, Arsenal ve Chelsea olduğu vurgulandı.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 22 maça çıkan Osimhen 17 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.

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