16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
  Victor Osimhen için dev yarış başladı! Avrupa devleri harekete geçti
Spor

Victor Osimhen için dev yarış başladı! Avrupa devleri harekete geçti

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa'yı peşine taktı. Sarı-kırmızılıların Osimhen için en az 100 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Akşam16 Nisan 2026 Perşembe 08:12
Victor Osimhen için dev yarış başladı! Avrupa devleri harekete geçti
Gösterdiği performansla Avrupa'daki popülerliğini daha da arttıran Victor Osimhen, İtalyan devi Juventus'un radarında.

Fakat bu transfer, Galatasaray'ın Napoli ile yaptığı anlaşma nedeniyle çok zor gözüküyor. Corriere.it adlı haber sitesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Victor Osimhen teknik direktör Spalletti'nin en büyük hayali. Ancak Napoli Başkanı De Laurentiis'in Galatasaray'a satış sırasında koyduğu "İtalya'ya satışta 70 milyon euro" şartı transferi zorlaştırıyor. Juventus, yine de 26 yaşındaki forvet için şansını deneyecek."

ATLETICO MADRID DE İSTİYOR

İspanyol basınında ise Barcelona'nın Osimhen için ciddi adımlar atacağı yine gündemden düşmedi. Lamine Yamal'ın, Nijeryalı oyuncuyla birlikte oynamak istediği de yeniden vurgulandı. Öte yandan Atletico Madrid de sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacak. Sarı-Kırmızılılar'ın, 100 milyon eurodan fazla bir bonservis talep ettiği bildirildi. PSG ve Chelsea de İspanyol ekiplerine karşı Osimhen için yarışa girecek.

