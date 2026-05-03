Victor Osimhen için dikkat çeken açıklama: Barcelona iyi bir seçenek

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Nijeryalı eski milli futbolcu Osaze Odemwingie, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Nijerya spor sayfası Brila'ya konuşan Odemwingie, Osimhen'in geleceği hakkında tahminlerde bulunurken oyuncunun yetenekleri için de övgü dolu sözler sarf etti.

"Arsenal ve Barcelona iyi olur, bunlar oturmuş kulüpler" diyen eski Premier League golcüsü, "Arsenal babamın takımı olduğu için önce onu söyledim. Real Madrid de onun için üst düzey bir seçenek. Nereye giderse gitsin, topu iyi kullanır ve doğru koşular yapar. Hava toplarında da etkili. Real Madrid'in sahası geniş, bu da onun koşularına çok uygun. Hızıyla büyük fark yaratır. Boy avantajı var ve iyi koşuyor; bu da İngiliz futboluna çok uygun." diye konuştu.

"MANCHESTER UNITED'DAN UZAK DURMALI"

Odemwingie, Osimhen için "Manchester United'dan uzak durmalı" diyerek, "Orada çok fazla sorun var. Forvetler üzerindeki baskı çok büyük. Bunu Romelu Lukaku ve birçok oyuncuda gördük. Kulüp çok büyük olduğu için sonuç beklentisi yüksek ve her zaman bir günah keçisi bulunuyor. Barcelona da elbette iyi bir seçenek." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.