Dünya Kupası'na katılma şansını kaçıran ve Afrika Kupası'na yarı finalde veda eden Nijerya'da Victor Osimhen'in performansı beğeni topladı.

Fakat yıldız oyuncunun hem dev organizasyonda yer alamaması hem de kupadan olması kariyeri için bir gerileme olarak görülüyor. Nijerya ve Avrupa basını, Galatasaray'ın yıldızı için şu değerlendirmelerde bulundu: "2023 yazında Victor Osimhen, dünya futbolunun en çok aranan santrforlarından biriydi. İtalyan ekibi Napoli'yi 33 yıl sonra gelen ilk Serie A şampiyonluğuna taşıyan isimdi; 32 maçta 26 gol atmış, Serie A gol kralı olan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçmişti.

TÜRKİYE'DE GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Osimhen, Diego Armando Maradona Stadyumu'ndan Napoli'yi geride bırakarak ayrıldı. Galatasaray'a önce kiralık, ardından geçen yaz kalıcı olarak transfer oldu. Türkiye'de gollerini atmaya devam etti, bir lig şampiyonluğu daha kazandı. Nijerya, Fas'a elenerek Afrika Kupası'nda finale çıkamadı. 2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemedi. 2019 ve 2021 AFCON'da finale çıkamadılar, 2022 Dünya Kupası'na da gidemediler. 2023 AFCON'da Osimhen zirve formundaydı ama beklentileri karşılayamadı. Nijerya finale çıktı; Osimhen turnuva boyunca 24 şutta yalnızca bir gol attı ve finalde ev sahibi Fildişi Sahili'ne 2-1 kaybedilen maçta özellikle etkisizdi.

HÂLÂ ÇOK YETENEKLİ VE HIRSLI

2026 Dünya Kupası biletini de kaçırdılar. Osimhen elinden geleni yaptı ama olmadı. Yıldız forvet, milli takımdaki bu başarısızlıkları kendisi için telafi etmek adında Galatasaray'a odaklanmış durumda. Türk kulübü ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden yetenekli futbolcu, bu turnuvada hem takımı hem de kendisi adına elinden gelenin fazlasını verecektir. Potansiyelini göstermek ve bunu kariyerine yansıtmak için büyük bir hırsla hareket etmesi bekleniyor. Hala çok yetenekli ve çok hırslı. Büyük sahneye geri dönmek için şu anda tek şansı Galatasaray olarak gözüküyor."