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Spor

Victor Osimhen için karar verildi! Yerine gelecek oyuncuyu duyurdular

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in adı bir süredir Juventus'la anılıyordu. İtalyan devi, Nijeryalı yıldızla ilgili kararını verdi. Rotasını alternatif isimlere çeviren Juventus, 2 Fransız forvetin bonservisini almayı hedefliyor.

Haber Merkezi3 Mart 2025 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
Victor Osimhen için karar verildi! Yerine gelecek oyuncuyu duyurdular
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Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Osimhen'in yaz transfer döneminde hangi takıma imza atacağı belirsizliğini koruyor. Osimhen'in adının anıldığı takımlardan biri de Juventus'tu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Osimhen için eskisi kadar ısrarcı değil. Hatta Torino ekibinin yaz transfer döneminde yoğunlaşacağı iki isim de duyuruldu.

İLK HEDEF KOLO MUANİ

Buna göre Juventus'un bir numaralı hedefi Kolo Muani'nin bonservisini almak. Ara transfer döneminde PSG'den yarım sezonluğuna kiralanan Muani, İtalyan deviyle ligde çıktığı 5 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Muani'nin dışında Juventus'un bir diğer forvet adayının ise Eintracht Frankfurt forması giyen Hugo Ekitike olduğu belirtildi. Torino ekibinin yeni sezona iki Fransız forvetle girmek istediği aktarıldı.

SESKO DA ADAYLAR ARASINDA

Vlahovic'le yollarını ayırması beklenen Juventus'un, Benjamin Sesko'yu da radarında tuttuğunun altı çizildi.

Öte yandan Çizme'deki bir diğer haberde Victor Osimhen'in her geçen gün Manchester United'a yaklaştığı, Kırmızı Şeytanlar'ın bu transfere karşılık Napoli'ye Rasmus Hojlund'u önerebileceği vurgulandı.

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