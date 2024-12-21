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Spor

Victor Osimhen için sürpriz gelişme! Avrupa devi harekete geçti

Galatasaray'da sergilediği performans sonrası Avrupa devlerini peşine takan Victor Osimhen için sürpriz gelişmeler yaşanır. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Nijeryalı'yı golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

21 Aralık 2024 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
Victor Osimhen için sürpriz gelişme! Avrupa devi harekete geçti
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için sürpriz bir gelişme yaşandı.

PSG HAREKETE GEÇTİ

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan haber gündem oldu. Haberde, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in Victor Osimhen için harekete geçtiği bildirildi. PSG'nin, Nijeryalı golcüyü ocak ayında renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

LUIS ENRIQUE YAZIN İSTEMEMİŞ

RMC Sport'a göre PSG, Victor Osimhen'i sezon başında da istedi. Ancak Fransız devinin teknik direktörü Luis Enrique, yaz aylarında bu transfere onay vermedi.

OSIMHEN MEMNUN KALDI!

Şimdi PSG'nin, Victor Osimhen için yeniden hamle yaptığı kaydedildi. PSG yöneticilerinin, Osimhen ile görüşme gerçekleştirdiği ve yıldız oyuncunun, şu anda Türkiye'de mutlu olsa da PSG'nin bu ilgisinden memnun kaldığı vurgulandı.

SON KARAR LUIS ENRIQUE'NİN

Haberde, PSG'nin bu transfer için Napoli'yi de ikna etmesi gerektiği belirtildi. Son kararı ise teknik direktör Luis Enrique'nin vereceği gelen bilgiler arasında.

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