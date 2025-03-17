Galatasaray'da yeniden formunu yükselten Victor Osimhen'in adı dev kulüplerle anılıyor. Nijeryalı golcünün bir sonraki adresi merak ediliyor.

Victor Osimhen'in milli takım arkadaşı William Troost-Ekong'tan yıldız oyuncu için transfer iddiaları geldi. Troost-Ekong Osimhen'in taraftarı olduğu takımı da açıkladı.

"GÖRÜŞMELER YAPTIĞINI BİLİYORUM"

William Troost-Ekong, Talk Sport'taki açıklamasında; "Victor Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum, ancak aynı zamanda diğer takımlarla da görüşmeler yaptığını biliyorum. Her takıma kolayca adapte olabilir." dedi.

Ayrıca Osimhen için sözlerine devam eden futbolcu; "Liverpool'un gelecek sezon bir forvet alacağını biliyorum. Göreceğiz." iddiasında bulundu.

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçta hat-trick yapan Victor Osimhen, bu sezon gösterdiği müthiş performansla sarı kırmızılılara büyü katkı sağlamaya devam ediyor. Osimhen, Galatasaray'ın son 3 aydaki 12 lig maçında attığı 24 golün 18'inde başrolde yer aldı ve takımına 23 puan kazandırdı. 26 yaşındaki santrafor, ayrıca profesyonel kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalamasını (0.91) yakaladığı sezona da Galatasaray'da imza attı.