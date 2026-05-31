  • Victor Osimhen için transfer iddiası! ''Muhtemelen kulüp değiştirecek''
Spor

Victor Osimhen için transfer iddiası! ''Muhtemelen kulüp değiştirecek''

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen için çarpıcı ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, Osimhen'in kadroda yer almama nedenini açıklayarak, 'Muhtemelen kulüp değiştirecek.' ifadesini kullandı.

BEYZA NUR YILMAZ31 Mayıs 2026 Pazar 14:39 - Güncelleme:
Nijerya Milli Takımı, Polonya ve Portekiz'le hazırlık maçına çıkacak. Bu karşılaşmalar öncesi milli takım teknik direktörü Eric Chelle, önemli açıklamalarda bulundu.

Chelle düzenlenen basın toplantısında Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in kadroda yer almama nedenlerini açıkladı.

"OSIMHEN KULÜP DEĞİŞTİREBİLİR"

Tecrübeli teknik adam, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz." ifadelerini kullandı.

