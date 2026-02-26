Kenya Teknik Direktörü Benni McCarthy, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile ilgili transfer itirafında bulundu.

MANCHESTER UNITED İTİRAFI

Manchester United'da Erik ten Hag döneminde takımda antrenör olarak görev yapan (2022-2024 yılları arasında) Benni McCarthy, Osimhen'in 2023 yazında Manchester United'a transfer olmamasının nedeninin Afrika Kupası olduğunu söyledi.

"AFRİKA KUPASI ENGELDİ"

48 yaşındaki teknik direktör, "Bir oyuncuya 100 milyon sterlin harcarsanız, onu Afrika Kupası için kaybetmek istemezsiniz. Bence Manchester United'da çok başarılı olurdu ama Afrika Kupası büyük bir engeldi. Onu bu kadar önemli maçların olduğu dönemde kaybetmek, takımın ana forvetinin olmaması nedeniyle büyük sıkıntıya neden olurdu." dedi.

"KARAR BÖYLE VERİLDİ"

Benni McCarthy, "Böylece Osimhen ile ilgili karar verildi ve adı listeden çıkarıldı. Artık ilgilenilen bir futbolcu değildi. Bu kararın en büyük nedeni Afrika Kupası'ydı." dedi.

"DAHA KÖTÜSÜNÜ GÖRMÜŞ"

Osimhen'in Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United'da başarılı olacağına inandığını söyleyen McCarthy, "Gol atıyor, olağanüstü çalışıyor ve gürültüden etkilenmeyen bir oyuncu. Manchester United için oynamak, bu çocuğun hayatında yaşadıklarından dolayı çok fazla etkilemeyecek. Geldiği yerde çok daha kötüsünü görmüş. Beş maç üst üste gol atamaması onu çok fazla etkilemezdi. Mücadelenin ne olduğunu bildiği için yoluna devam edebilecek bir oyuncu." dedi.

OSIMHEN YERİNE HOJLUND

Manchester United, Osimhen'den vazgeçmesinin ardından 2023 yazında kadrosunu Atalanta'dan Rasmus Hojlund ile güçlendirmiş ve bu transfer için 77.8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu geride kalan yaz transfer döneminde ise Napoli'ye satın alma opsiyonuyla kiraladı.

O YAZ NAPOLI'DE KALDI

2022-2023 sezonunu Napoli'de geçiren ve İtalyan ekibiyle şampiyon olan Osimhen, şampiyonluk sonrası da İtalyan ekibinde kalmıştı.

GALATASARAY'A TRANSFER

2024 yazında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Nijeryalı futbolcu, 2025 yazında ise bonservisiyle birlikte Galatasaray'a imza attı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Osimhen, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.