İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2025 Çarşamba / 2 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5057
  • EURO
    44,0391
  • ALTIN
    4101.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Osimhen için transfer yarışı kızıştı: ManU masadan kalktı
Spor

Victor Osimhen için transfer yarışı kızıştı: ManU masadan kalktı

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen, sezon sonunda kararını verecek. Manchester United rotasını Viktor Gyökeres'e çevirirken, Juventus baskıyı artırdı. Napoli ise ezeli rakibine satışa sıcak bakmıyor.

Akşam30 Nisan 2025 Çarşamba 07:53 - Güncelleme:
Victor Osimhen için transfer yarışı kızıştı: ManU masadan kalktı
ABONE OL

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in, sezon sonunda hangi kulübe transfer olacağı belirsizliğini koruyor. Bu sezon tüm kulvarlarda attığı 31 golle kariyer rekorunu egale eden Nijeryalı santraforun adı; Arsenal, Liverpool, Barcelona, R.Madrid, Chelsea, M.United ve Juventus gibi devlerle anılıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre İngiliz devi Manchester United, aylardır kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen'i ikinci plana aldı. Kırmızı Şeytanlar, Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres'i istiyor.

NAPOLİ, JUVE'YE SICAK BAKMIYOR

Haberde yer alan bilgilere göre, M.United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Sporting'den eski öğrencisi Victor Gyökeres'i kadrosuna katmayı planlıyor. 26 yaşındaki İsveçli, bu sezon 48 maçta 52 gol ve 12 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro. M.United'ın devreden çıkmasıyla birlikte Juventus, Nijeryalı için baskısını artırdı. Yeni teknik direktör Igor Tudor, sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yolların ayrılıp, Osimhen'in transfer edilmesini istiyor. Napoli yönetimi ise Osimhen'i, ezeli rakibine göndermeye sıcak bakmıyor.

SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRECEK

Öte yandan Galatasaray Yönetimi de Nijeryalı yıldızı önümüzdeki sezonda da kadroda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar yapılacak sponsorluk anlaşmaları ile birlikte, 26 yaşındaki santraforun bonservisini karşılamayı planlıyor. Şu anda şampiyonluk yarışına odaklandığını belirten Victor Osimhen ise kariyeriyle ilgili net bir karara varmadı. Süper star, gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirecek. 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan Osimhen bu sezon 36 maçta 31 gol ve 8 asist üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.