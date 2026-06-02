Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, geçtiğimiz günlerde yıldız golcü Victor Osimhen'in Polonya ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda yer almayacağını doğruladı. Teknik adam, Nijeryalı forvetin yokluğunun sebebinin oyuncuyu korumak ve transfer geleceğine odaklanmasını sağlamak olduğunu açıkladı. Transfer döneminde yeni bir kulübe gitmesine yönelik iddiaların giderek arttığı belirtildi. Eric Chelle şu ifadeleri kullandı: "Osimhen, başka bir takıma transfer olma ihtimali nedeniyle yok. Zihinsel olarak yüzde 100 hazır olmadığınızda sahaya çıkmanız doğru olmaz.

EN GÜÇLÜ ADAY MANCHESTER

Nijerya teknik heyetinin bu kararı, oyuncunun geleceğini rahat şekilde belirlemesini sağlamak ve olası transfer operasyonunu etkileyebilecek bir sakatlık riskinden kaçınmak amacıyla alındı. Chelle'nin bu açıklamasıyla Juventus ve Roma'nın da Osimhen için devreye gireceği ve Galatasaray ile masaya oturmak isteyeceği iddia edildi. Özellikle birçok büyük Avrupa kulübünün Osimhen'le ilgilendiği ifade edildi. Birçok medya kuruluşu, Osimhen'i Manchester United ile ilişkilendirdi. TeamTalk, Galatasaray'ın golcüsünün Manchester United için ideal bir çözüm olduğunu ve yazdı.

PSG TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Aynı haberde, "Galatasaray'ı oyuncuyu bırakmaya ikna etmek için yaklaşık 150 milyon euroluk bir bedel gerekebilir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Paris Saint-Germain'in de Osimhen takibini sürdürdüğü ve Kvaratskhelia ile yıldız oyuncuyu yeniden buluşturmak istediği belirtildi. Fransa basını, PSG'nin bu konuda önümüzdeki günlerde temaslarda bulunacağını yazdı. Osimhen ile Kvaratskhelia, Napoli'de birlikte forma giydi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezonun bitmesinin ardından Osimhen'in takımda kalacağını açıklamıştı.