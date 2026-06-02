İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9345
  • EURO
    53,5547
  • ALTIN
    6688.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Osimhen için yarış kızıştı! En güçlü aday Manchester United
Spor

Victor Osimhen için yarış kızıştı! En güçlü aday Manchester United

Galatasaray'ın Nijeryalı golcü Victor Osimhen transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin 'Osimhen başka bir takıma gidebilir 'sözleri dünyada gündem oldu. İngiliz basını ise Manchester United'ın Victor için en avantajlı takım olduğunu yazdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Haziran 2026 Salı 09:07 - Güncelleme:
Victor Osimhen için yarış kızıştı! En güçlü aday Manchester United
ABONE OL

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, geçtiğimiz günlerde yıldız golcü Victor Osimhen'in Polonya ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda yer almayacağını doğruladı. Teknik adam, Nijeryalı forvetin yokluğunun sebebinin oyuncuyu korumak ve transfer geleceğine odaklanmasını sağlamak olduğunu açıkladı. Transfer döneminde yeni bir kulübe gitmesine yönelik iddiaların giderek arttığı belirtildi. Eric Chelle şu ifadeleri kullandı: "Osimhen, başka bir takıma transfer olma ihtimali nedeniyle yok. Zihinsel olarak yüzde 100 hazır olmadığınızda sahaya çıkmanız doğru olmaz.

EN GÜÇLÜ ADAY MANCHESTER

Nijerya teknik heyetinin bu kararı, oyuncunun geleceğini rahat şekilde belirlemesini sağlamak ve olası transfer operasyonunu etkileyebilecek bir sakatlık riskinden kaçınmak amacıyla alındı. Chelle'nin bu açıklamasıyla Juventus ve Roma'nın da Osimhen için devreye gireceği ve Galatasaray ile masaya oturmak isteyeceği iddia edildi. Özellikle birçok büyük Avrupa kulübünün Osimhen'le ilgilendiği ifade edildi. Birçok medya kuruluşu, Osimhen'i Manchester United ile ilişkilendirdi. TeamTalk, Galatasaray'ın golcüsünün Manchester United için ideal bir çözüm olduğunu ve yazdı.

PSG TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Aynı haberde, "Galatasaray'ı oyuncuyu bırakmaya ikna etmek için yaklaşık 150 milyon euroluk bir bedel gerekebilir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Paris Saint-Germain'in de Osimhen takibini sürdürdüğü ve Kvaratskhelia ile yıldız oyuncuyu yeniden buluşturmak istediği belirtildi. Fransa basını, PSG'nin bu konuda önümüzdeki günlerde temaslarda bulunacağını yazdı. Osimhen ile Kvaratskhelia, Napoli'de birlikte forma giydi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezonun bitmesinin ardından Osimhen'in takımda kalacağını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.