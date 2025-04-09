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  • Victor Osimhen için yoğun mesaisi! İşte Galatasaray'ın maaş teklifi
Spor

Victor Osimhen için yoğun mesaisi! İşte Galatasaray'ın maaş teklifi

Galatasaray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Afrika basınında çıkan habere göre sarı kırmızılı ekip bir yandan oyuncuya 12 milyon euroluk bir maaş teklif etti. İşte detaylar...

AKŞAM9 Nisan 2025 Çarşamba 08:58 - Güncelleme:
Victor Osimhen için yoğun mesaisi! İşte Galatasaray'ın maaş teklifi
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Galatasaray, yıldız golcüsü Victor Osimhen'i önümüzdeki sezon takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı'nın Napoli ile olan sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemek için sponsorluk arayışlarını hızlandırırken, 26 yaşındaki oyuncu ile de masaya oturuyor.

Afrika basınında çıkan habere göre; Cim-Bom, Nijeryalı'ya 12 milyon euroluk bir maaş teklif etti. Victor Osimhen de menajerine; Galatasaray'da mutlu olduğunu ve Sarı-Kırmızılılar'ın, Napoli ile anlaşması halinde İstanbul'da kalmaya sıcak baktığını iletti. Yıldız golcü bu sezon 32 maçta 28 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti. Oyuncuya M.United, Juventus, Liverpool, Barcelona gibi takımlar da talip.

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