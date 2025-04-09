Galatasaray, yıldız golcüsü Victor Osimhen'i önümüzdeki sezon takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı'nın Napoli ile olan sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemek için sponsorluk arayışlarını hızlandırırken, 26 yaşındaki oyuncu ile de masaya oturuyor.

Afrika basınında çıkan habere göre; Cim-Bom, Nijeryalı'ya 12 milyon euroluk bir maaş teklif etti. Victor Osimhen de menajerine; Galatasaray'da mutlu olduğunu ve Sarı-Kırmızılılar'ın, Napoli ile anlaşması halinde İstanbul'da kalmaya sıcak baktığını iletti. Yıldız golcü bu sezon 32 maçta 28 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti. Oyuncuya M.United, Juventus, Liverpool, Barcelona gibi takımlar da talip.