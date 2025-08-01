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Spor

Victor Osimhen, ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, 4 yıllık sözleşmeye imza atan Victor Osimhen de sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

İHA1 Ağustos 2025 Cuma 23:54 - Güncelleme:
Victor Osimhen, ilk antrenmanına çıktı
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, 4 yıllık sözleşmeye imza atan Victor Osimhen de sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan yeni transfer Victor Osimhen de sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 21.00'de Rams Park'da İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek.

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