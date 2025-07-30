Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen transferini resmen bitirdi.

Yıldız golcü bu akşam saatlerinde menajeri George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi.

OSIMHEN İNİŞ YAPTI, COŞKULU KARŞILAMA

Nijeryalı golcüyü taşıyan özel uçak saat 21:50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'i coşkuyla karşıladı.

MİLYONLAR UÇAĞI TAKİP ETTİ

Öte yandan Osimhen'in uçak takip yayını, Galatasaray Youtube'dan yayınlandı. Yayını izleyenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

TRANSFERİN DETAYLARI

Galatasaray, 25 yaşındaki golcü için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 40 milyon euro peşin olarak verilecek. 35 milyon euro ise 2026 yılı sonuna kadar taksitli şekilde ödenecek.

Osimhen'in sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 16 milyon euro maaş alması bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ PERŞEMBE

Yıldız oyuncunun sağlık kontrolleri Perşembe günü gerçekleştirilecek. İmza töreninin ise Cumartesi günü Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde RAMS Park'ta yapılması planlanıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen,37 gol, 8 asist ile takımına büyük katkı sağladı.