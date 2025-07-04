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Spor

Victor Osimhen Juventus'la anlaştı! İtalyanlar resmen duyurdu

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Buna göre Juventus'un Osimhen'le anlaştığı belirtildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi4 Temmuz 2025 Cuma 11:45 - Güncelleme:
Victor Osimhen Juventus'la anlaştı! İtalyanlar resmen duyurdu
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Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen transferi. Sarı-kırmızılıların oyuncunun kararını beklediği ifade edilirken İtalyan basınından çarpıcı bir haber geçildi.

OSIMHEN, JUVENTUS İLE ANLAŞTI

La Gazzetta dello Sport'un geçtiği habere göre Victor Osimhen, Juventus ile bir süre önce anlaşma sağladı. Nijeryalı golcünün, İtalyan devine "evet" dediği ancak transferin önünde engellerin olduğu ifade edildi.

SORUN SERBEST KALMA BEDELİ

Osimhen transferinin önündeki en büyük sorunun, Nijeryalı golcünün 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin olduğu aktarıldı. Osimhen'in Napoli'den aldığı net maaşında 9 milyon euro olduğu belirtildi.

Dusan Vlahovic'in 12, Jonathan David'in 6 milyon euro alacağı ortamda Juventus'un Osimhen ve Kolo Muani arasında tercih yapacağı kaydedildi.

Victor Osimhen'in Juventus'a transferi durumunda İtalyan devinde Kolo Muani defterinin kapanacağı vurgulandı.

OSIMHEN'E "BEKLE" MESAJI

Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin temmuz ayının ortasında sona ereceği hatırlatılırken, Juventus'un yıldız golcüden beklemesini istediği aktarıldı.

Juventus'un, Osimhen'in maliyetini düşürmek için Aurelio De Laurentiis ile görüşeceğinin altı çizildi.

Kolo Muani'nin ise Juventus'ta kalmaya istekli olduğu ancak oyuncu için Chelsea'nin devreye girmesiyle durumun karmaşıklaştığı kaydedildi.

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