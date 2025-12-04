Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Monaco maçının ardından Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı'na katılabilir. İşte o ihtimal...
CEZA SINIRINDA YER ALIYOR
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, ligde Samsunspor ile oynanacak maç öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
ANTALYA MAÇINI KAÇIRABİLİR
Nijeryalı futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi durumunda 13 Aralık'ta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasını kaçıracak.
NİJERYA MİLLİ TAKIMI
Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco (9 Aralık) ve ligdeki Antalyaspor (13 Aralık) maçlarının ardından Nijerya'nın kadrosuna katılması bekleniyor.
DAHA ERKEN MİLLİ TAKIM
Osimhen, Samsunspor maçında kart görüp, Antalyaspor maçında oynayamazsa daha erken Nijerya'nın kadrosuna katılacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Osimhen, 9 kez ağları havalandırdı.