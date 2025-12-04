İSTANBUL 17°C / 9°C
Victor Osimhen kart sınırında! Takımdan erken ayrılabilir

Galatasaray forması giyen başarılı golcü Victor Osimhen ligde Samsunspor ile oynanacak maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Samsunspor maçında kart görmesi halinde Antalyaspor maçını kaçıracak futbolcu Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı'na erken katılabilir. İşte detaylar...

4 Aralık 2025 Perşembe 10:29
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Monaco maçının ardından Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı'na katılabilir. İşte o ihtimal...

CEZA SINIRINDA YER ALIYOR

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, ligde Samsunspor ile oynanacak maç öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

ANTALYA MAÇINI KAÇIRABİLİR

Nijeryalı futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi durumunda 13 Aralık'ta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasını kaçıracak.

NİJERYA MİLLİ TAKIMI

Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco (9 Aralık) ve ligdeki Antalyaspor (13 Aralık) maçlarının ardından Nijerya'nın kadrosuna katılması bekleniyor.

DAHA ERKEN MİLLİ TAKIM

Osimhen, Samsunspor maçında kart görüp, Antalyaspor maçında oynayamazsa daha erken Nijerya'nın kadrosuna katılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Osimhen, 9 kez ağları havalandırdı.

