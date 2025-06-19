Sezonu Galatasaray'da tamamlayan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Galatasaray takımda Osimhen'i takımda tutmak isterken yıldız golcü, Al-Hilal'in tekliflerini şu an için reddetti.

Osimhen, katıldığı bir YouTube yayınında "Suudi Arabistan'dan teklifler geldiğini duydum. Kariyerinde neler oluyor?" sorusunu şöyle yanıtladı, "Bilirsiniz, sezon bittiğinde her zaman böyle transfer haberleri çıkar. Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister. Ancak şu anda ben tatilime odaklandım."

Nijeryalı golcü ayrıca, "Geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki gollerime bakıyorum. Hatalarımı ve iyi yaptığım şeyleri görüyorum. Bu da gelişmeme yardımcı oluyor." açıklamasında bulundu.

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 41 maça çıkarken 37 gol ve 8 asist kaydetti.