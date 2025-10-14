İSTANBUL 19°C / 12°C
Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya, Benin'i konuk etti. Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı. Victor Osimhen attığı 3 golle maça damga vurdu.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 21:05
Victor Osimhen maça damga vurdu! Nijerya play-off biletini aldı
Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya, Benin'i konuk etti.

Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı.

OSIMHEN DAMGA VURDU

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 3, 37, ve 51. dakikalarda Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ve 90. dakikada Frank Onyeka kaydetti.

Osimhen, ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı.

NİJERYA, PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI

Bu maça grupta 14 puanla üçüncü sırada çıkan Nijerya, 17 puana ulaştı ve averaj üstünlüğüyle grubu 2. sırada bitirdi ve play-off biletini kaptı. Son maça ikinci sırada giren Benin de 17 puanla 3. sırada konumlandı.

GÜNEY AFRİKA, DÜNYA KUPASI'NDA

Gruptaki bir diğer maçta konuk ettiği Ruanda'yı 3-0 mağlup eden Güney Afrika ise grubu lider tamamladı ve Dünya Kupası biletini kaptı.

