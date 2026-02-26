İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Spor

Victor Osimhen, maçın oyuncusu seçildi

Victor Osimhen, Juventus - Galatasaray maçının oyuncusu seçildi. Nijeryalı futbolcu 105+1. dakikada takımının ilk golünü atmıştı.

26 Şubat 2026 Perşembe 02:00
Victor Osimhen, maçın oyuncusu seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.

Galatasaray'ın 105+1. dakikada ilk golünü atan Victor Osimhen, maçın oyuncusu seçildi.

Galatasaraylı Victor Osimhen, Juventus karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Turu değerlendiren Victor Osimhen "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 Kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik." dedi.

Taraftarlarla ilgili konuşan Osimhen "En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz." ifadelerini kullandı.

