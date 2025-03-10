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Spor

Victor Osimhen: Momentumu sürdürmeye devam edeceğiz

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi10 Mart 2025 Pazartesi 00:05 - Güncelleme:
Victor Osimhen: Momentumu sürdürmeye devam edeceğiz
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Alanyaspor maçında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Nijeryalı golcü, "Öncelikle büyük tebrik takıma, taraftara da teşekkür. Onlar olmadan enerjimiz yetmezdi 3 puanı almaya. İlk yarı iyi değildik, ikinci yarı kendimizi düzeltmeyi bildik. Her maçın final olacağını biliyorduk. Önemli bir adımdı bu. Momentumu sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Osimhen, sözlerine, "İlk yarıdan sonra herkes konuştu. Biz bu konuda iyiyiz. Kaptan, Sanchez, Günay konuştu. Birbirimizi motive ettik. Bize ikinci yarıda gereken enerjiyi bu verdi. Üç puanı alacağımızı biliyorduk. Rakibe saygı duyuyoruz ama üç puanı biz hak ettik." diye devam etti.

Golcü futbolcu, son olarak, "Morata ile oynamak inanılmazdı. Deneyimli bir oyuncu o. Hücumda topu almak için yaklaşması, takım oyuncusu olarak ileri seviyede biri. Çok mutluyum onunla oynadığım için. Onun ve benim goller attığım bir sezon geçirmeyi diliyoruz." sözlerini sarf etti.

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