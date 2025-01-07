Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün devre arasında Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmak istememesi, uzun süredir sorunlar yaşadığı Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'i rahatsız ettiği iddia edildi. La Repubblica yazarlarından biri olan Antonio Corbo, dünkü köşe yazısında bu iddiayı gündeme getirdi. İşte yazının bazı bölümleri:

OSİMHEN TÜRKİYE'DE BİR İDOL

"G.Saray şampiyonluğa doğru ilerliyor. Nijeryalı forvet, Süper Lig'de 12 maçta 10 gol, 3 asistlik performans göstererek takımın liderliğinde baş rol oynuyor. O bir idol. Kendisi en azından sezon sonuna kadar Türkiye'de kalmaya karar verdi. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Manchester United'ın teklifiyle alakalı Victor Osimhen ile görüştü ancak Nijeryalı oyuncu Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Napoli Başkanı De Laurentiis bu duruma öfkelendi ve 'Olduğu yerde kalabilir ancak Galatasaray'a söyle, onu alsın' dedi."

75 MİLYON EUROYA ALABİLECEK

Antonio Corbo, yazdığı yazıda bonservis konularında şu bilgileri de verdi: "G.Saray'ın 30 Haziran'a kadar 75 milyon euro karşılığında Napoli'den Nijeryalı forvetin bonservisini alma durumu var. Osimhen, devre arasında herhangi bir takıma gitmesi durumunda ise İtalyan kulübünün kasasına 81 milyon euro girecek." SarıKırmızılı Yönetim, bonservis konusunu çözmek için sponsorluk görüşmelerini sürdürüyor. Sezon sonuna kadar bu görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.