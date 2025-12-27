İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Victor Osimhen oyundan alınınca teknik direktörle tartıştı

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'nın, Tanzanya'yı yendiği maçta oyundan alınan Victor Osimhen'in tepkisi gündem oldu. Yıldız golcü, 86. dakikada kenara geldikten sonra teknik direktör Chelle ile kısa bir tartışma yaşadı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 15:00
Victor Osimhen oyundan alınınca teknik direktörle tartıştı
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nın ilk maçında Victor Osimhen'in oyundan alınması dikkat çekti.

Nijerya-Tanzanya karşılaşması 2-1'lik Nijerya üstünlüğü ile tamamlanırken, Galatasaraylı yıldız 86. dakikada sahayı terk etti.

Yerine Trabzonsporlu Paul Onuachu dahil olurken, Osimhen'in bu karara tepkili olduğu ve teknik direktör Chelle ile kısa bir tartışma yaşadığı belirtildi.

Beşiktaşlı kaptan Wilfred Ndidi, takım arkadaşının tepkisinin takıma olan bağlılığından kaynaklandığını vurguladı. Ndidi, "Osimhen büyük bir oyuncu; takım için en iyisini yapmak istiyor ve belki biraz hayal kırıklığı yaşadı. Kendisine fazla baskı uyguluyor" dedi.

Ndidi, Osimhen ile bir konuşma yaparak oyuncunun üzerindeki baskıyı hafifletmeyi planladığını ve yıldız futbolcunun sahada takıma katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

