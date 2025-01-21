Victor Osimhen: Pası kime verebilirim diye bakıyorum

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın 3. golünü penaltıdan kaydeden Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HATALARIMIZDAN DERS ALMALIYIZ"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız golcü, "Hayal kırıklığı! Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorduk. Takım olarak sorumluluk almalıyız. Onlar da iyi mücadele ettiler. İki maç üst üste beraberlik oldu. Hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız." dedi.

"PASI KİME VEREBİLİRİM DİYE BAKIYORUM"

3 golden daha fazlasını yapabileceklerini söyleyen Nijeryalı, "Bence bazı anlarda birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Pası kime verebilirim diye bakıyorum. Attığımız 3 golden daha fazlasını atabilirdik." ifadelerini kullandı.