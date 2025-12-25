Aslan için Avrupa'nın dev takımlarını ve Arabistan'dan gelen çılgın rakamları geri çeviren Osimhen'in yaşam öyküsü haberlere konu oldu. Portekiz basınından Flashscorept, Victor Osimhen'in G.Saray tercihine dikkat çekerek şu yorumu yaptı: "Nijerya'nın Lagos şehrinde doğan Osimhen, öncelikle günde 10.000 tona kadar çöpün atıldığı bir çöp depolama alanı olarak bilinen Olusosun bölgesinde büyüdü. Victor Osimhen zor bir çocukluk geçirdi. Yedi kardeşin en küçüğü olan süper yetenekli çocuk, çok küçük yaşta annesini kaybetti. Daha küçükken sokaklarda ailesini geçindirmek için para kazanmaya başladı ama futbola tutundu.

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Victor Osimhen'in ilk antrenörü Paul Erikewe, yeteneğini çabucak fark etti ve onu Olusosun United'ın A takımına yükseltti. Herkesten yetenekli olan o çocuk, Nijerya U-17 milli takımına çağrıldı. U-17 Dünya Kupası'nda 10 golle gol krallığına ulaştı ve takımın şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. Böylece tüm Avrupa'nın dikkatini çekti. Sıkıntılı Wolfsburg sürecinden Belçika temsilcisi Charleroi'ye geriledi ve Fransa'dan Lille'e gitti. Oradan rekorlarla Napoli'ye gitti ve hikaye başladı. Serie A'da en golcü Afrikalı oyuncu oldu, Napoli'yi şampiyon yaptı. Kulübün bir paylaşımıyla ipler koptu.

SNEİJDER, HAGİ GİBİ SEVİLDİ

Napoli taraftarı onu çok seviyordu ama Başkan Laurentiis hikayeyi bitirdi. Arabistan'a gidecekken son anda kiralık olarak G.Saray'ın yolunu tuttu. Onun hayatı zor ve engebelidir. Yine de Nijerya'nın her şeyi Osimhen'di. Her şey tepetaklak olacakken fırsatı değerlendirdi. Bir sezonda idol haline geldi. Avrupa'nın büyük takımlarını ve Arabistan'da zengin olmayı seçme şansı varken G.Saray'da kalmak istedi. Türkiye için bu belki de eşi benzeri görülmemiş durumdu. Genç yaşta Türkiye'yi seçti. Wesley Sneijder, Gheorghe Hagi gibi simge isimlerin arasına girdi. Şimdi milyonlarca hayran onun ismini haykırıyor."