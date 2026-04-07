  • Victor Osimhen, Premier Lig ekibine önerildi! ''Mükemmel bir seçim olabilir''
Victor Osimhen, Premier Lig ekibine önerildi! ''Mükemmel bir seçim olabilir''

Alman eski futbolcu Dietmar Hamann, Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü oyuncu Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu. Eski yıldız, başarılı golcüyü Premier Lig ekibi Newcastle United'a önerdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Nisan 2026 Salı 14:39
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için Newcastle United açıklaması gündeme geldi.

İNGİLİZ EKİBİNE ÖNERDİ

Dietmar Hamann, Nijeryalı golcü ile ilgili övgü dolu ifadelere imza attı ve Osimhen'i, Newcastle United'a önerdi.

"TÜRKİYE İNANAMAMIŞTIM"

"Osimhen, Avrupa'nın en iyi beş santrforundan biri." diyen Hamann, "Osimhen'in Türkiye'ye transfer olmasına inanamamıştım. Hiçbir İngiliz takımının onu transfer etmemesine gerçekten şaşırdım. Geride bıraktığımız yaz herkesin santrfor sorunu vardı." sözlerini sarf etti.

"OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU"

Dietmar Hamann, "Osimhen olağanüstü bir oyuncu. Galatasaray'ın ligde bu kadar iyi performans göstermesinin sebebi de muhtemelen Osimhen. Onu izlemekten keyif alıyorum. Bence Premier Lig'de oynasa, oynadığı takımı önemli ölçüde güçlendirir." diye konuştu.

"MÜKEMMEL SEÇİM OLABİLİR"

Hamann, ayrıca, "Liverpool'un o bölgede iki oyuncusu var, bu yüzden Osimhen için bir şey olmayacaktır ama olağanüstü bir oyuncu. Hızı, gücü ve gol vuruş yeteneği var. Eğer Newcastle United, Nick Woltemade'yi satarsa, Osimhen onlar için mükemmel bir seçim olabilir." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

