  Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi
Spor

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus karşısında 1 gol kaydeden Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Devler Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

26 Şubat 2026 Perşembe 14:16
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülünün adayları arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılıların Juventus'a konuk olduğu son 16 play-off turu rövanş maçında bir gol kaydeden Osimhen, UEFA'nın internet sitesindeki oylamada haftanın oyuncusu adayları arasında gösterildi.

Osimhen'in yanı sıra Real Madrid'den Fransız Aurelien Tchouameni, Bodo/Glimt'ten Norveçli Jens Petter Hauge ve Atletico Madrid'den Norveçli Alexander Sörloth da adaylar arasına girdi.

İlk maçı evinde 5-2 kazanan Galatasaray, uzatma devrelerine giden İtalya'daki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırırken Osimhen de takımı adına bir gole imza attı.

