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Spor

Gollerine ara vermiyor! Victor Osimhen, Süper Lig'e damga vuruyor

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor. Golcü futbolcu Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'una imza attı.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 21:47 - Güncelleme:
Gollerine ara vermiyor! Victor Osimhen, Süper Lig'e damga vuruyor
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor.

Nijeryalı yıldız, Antalyaspor ile oynanan maçın ilk yarısında iki kez fileleri havalandırdı.

Osimhen'in bu golleri sonrası çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'u Osimhen'den geldi.

Ayrıca golcü oyuncu Süper Lig'de 20 gole ulaşarak gol krallığında zirveye oturdu.

GOL KRALLIĞINDA SON DURUM

1- Osimhen: 20 gol

2- Krzysztof Piatek: 18 gol

3- Simon Banza: 16 gol

4- Youssef En-Nesyri: 16 gol

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