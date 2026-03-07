İSTANBUL 10°C / 4°C
7 Mart 2026 Cumartesi
  • Spor
  • Victor Osimhen: Takımımla gurur duyuyorum
Spor

Victor Osimhen: Takımımla gurur duyuyorum

Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinin ardından zor bir atmosferde önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

7 Mart 2026 Cumartesi 22:39
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu, "Kolay olmayacaktı. Zor bir rakipti. Binlerce taraftar vardı. Başta momentum vardı, golü bulduk. Kırmızıdan sonra zorlandık. Takım arkadaşlarımı güçleri açısından tebrik ediyorum. Çok agresif bir şekilde mücadele ettik son ana kadar. Çok mutluyum." dedi.

Osimhen, "Hocamın talimatlarını gerçekleştiriyorum. Takım arkadaşlarımdan beni heyecanlandıran, motive edenler vardı. Gol sonrası beni savunmaya çağırdılar. Bu kulübü çok seviyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birliktelik gösteriyoruz. Maç maç gitmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Nijeryalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşması için, "Bu galibiyet bizi destekleyecektir. Ayaklarımız yere basmalı. Liverpool çok büyük bir takım. Evde oynayacağız. Dikkatli olursak, çok kolay olmasa da iyi iş yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar zordur. İyi işler çıkarmak için mücadele edeceğiz." yanıtını verdi.

