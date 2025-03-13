Victor Osimhen, Galatasaray'a transfer süreci, Dries Mertens'le olan arkadaşlığı, bu sezonki hedefi ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de daha önce Trabzonspor'da forma giyen John Obi Mikel'in podcast yayınına konuk olan Osimhen, Galatasaray forma giymekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

"BENİM İÇİN FİLM SAHNESİ GİBİYDİ."

Osimhen, "Burası harika bir kulüp. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Türkiye'nin en iyisi. Geldiğimde inanılmaz bir karşılama olacağını hissettim. Burası büyük bir aile. Burada olduğum için ayrıcalıklı hissediyorum. Burada olmak harika. Napoli'den ayrıldığımızda uçağın taraftarlar tarafından takip edildiğini bilmiyordum. Çok etkilendim. Benim için film sahnesi gibiydi. Burada olmak harika." dedi.

Sezon başındaki dönem için Osimhen, "Çok iyi bir sezon öncesi geçiremedim. Bazı şeyler karışıktı. Tam formuma ulaşmaya çalışıyorum. Gol atmasam ya da asist yapmasam da takım arkadaşlarım için savaşabilirim. Benim için önemli olan tek şey kazanmak. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Osimhen sözlerini şöyle sürdürdü, "Ben kendim için en büyük eleşitirmenim. Daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum. Bir maçta 1-2 gol atıyorum ama daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Pozisyonumdaki en iyi oyunclardan biri oldum ama kendimde geliştireceğim şeyler var."

"DRİES BANA HER ZAMAN ABİ GİBİ"

Dries Mertens'le arasındaki arkadaşlığı anlatan Osimhen, "Dries bana her zaman abi gibi davrandı. Napoli'den birlikte oynarken inanılmaz bir insandı. O ve eşi, tüm ailesi bana çok yardımcı oldu. Onun oyun tarzına alışığım ama henüz tam uyum sağlayamadım. Zaman lazım. Sahada birlikte oynamaktan en çok keyif aldığım futbolculardan biri." dedi.

"SİZ HAZIRSANIZ BEN DE HAZIRIM"

Galatasaray'a transfer sürecini paylaşan Nijeryalı golcü, "Yaşanan her şeyi düşündüğümde zaten kararımı vermiştim. Sadece antrenman ve işimi yapmaya devam ettim. Galatasaray'ın Young Boys maçını izlemiştim Şampiyonlar Ligi'ndeki. Telefon geldiğinde hocayla konuştum. Deplasmandaydılar. Konuştuk. Bana projeden bahsettiler ve oyuna olan tutkusunu gördüm. Hedeflerinden, şehirden ve insanlardan bahsetti. Konuştukça ilgim arttı ve tamam yapalım dedim. 'Victor ciddi misin?' dedi. 'Evet' dedim. Sonrasında başkan yardımcılarından telefon aldım. 'Transferi yapalım, siz hazırsanız ben de hazırım' dedim. Özel bir andı." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ HEDEFİ

Bu sezonki hedefleriyle ilgili Osimhen soruyu şöyle yanıtladı, "Geliştirmemiz gereken çok şey ver ama dürüst olmak gerekirse bu takımın sahip olduğu kaliteyi unutmamak gerekiyor. Icardi sezonun geri kalan bölümünde sakat. Güçlü bir kadromuz var. Attığım goller önemli değil. Herkes için savaşıyorum. Tek istediğim şey Galatasaray'ın kazanması. Galatasaray'la şampiyon olmak istiyorum. Arka arkaya şampiyon olmak harika olurdu. Kazanırsak en mutlu olan kişi ben olacağım. Bazı insanlara net bir mesaj vermem gerekiyor. Bu benim için kişisel bir mesele. Elimden geleni vermeliyim."

Bu sezon Galatasaray formasıyla Victor Osimhen 29 maçta süre aldı.

Osimhen bu karşılaşmalarda 23 gol ve 5 asist kaydetti.